Германия не исключает провала так называемых круговых поставок танков Украины, о которых договорились с Польшей, и хочет заняться поисками альтернатив.
Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, пишет «Европейская правда» со ссылкой на DW.
«Если этот путь был неправильным, то мы должны обдумать ситуацию и посмотреть, как мы можем активно способствовать иным образом», — сказала министр и добавила, что в ситуации войны не сразу понятно, какой путь идеальный.
Бербок отметила, что обмен техникой инициировали, «поскольку в то время он казался лучшим и оперативным средством», но теперь немецкому правительству приходится разбираться, почему такой обмен «очевидно, не происходит», и должна ли Германия оказать другую поддержку в таких условиях.
При этом обвинения в нарушении обещаний, выдвинутых польским правительством, она отвергла.
«В подобной ситуации никто не будет обманывать своих европейских соседей. С самого начала было ясно, что мы не сможем заменить все танки в одну ночь», — подчеркнула она.
По ее словам, Германия не может поставить новые бронетранспортеры, которых у Бундесвера нет, но может доставить немедленно другие виды техники.