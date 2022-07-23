Германия не исключает провала так называемых круговых поставок танков Украины, о которых договорились с Польшей, и хочет заняться поисками альтернатив.

Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, пишет «Европейская правда» со ссылкой на DW.

«Если этот путь был неправильным, то мы должны обдумать ситуацию и посмотреть, как мы можем активно способствовать иным образом», — сказала министр и добавила, что в ситуации войны не сразу понятно, какой путь идеальный.

Бербок отметила, что обмен техникой инициировали, «поскольку в то время он казался лучшим и оперативным средством», но теперь немецкому правительству приходится разбираться, почему такой обмен «очевидно, не происходит», и должна ли Германия оказать другую поддержку в таких условиях.

При этом обвинения в нарушении обещаний, выдвинутых польским правительством, она отвергла.

«В подобной ситуации никто не будет обманывать своих европейских соседей. С самого начала было ясно, что мы не сможем заменить все танки в одну ночь», — подчеркнула она.

По ее словам, Германия не может поставить новые бронетранспортеры, которых у Бундесвера нет, но может доставить немедленно другие виды техники.