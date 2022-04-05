Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что вводить эмбарго в отношении поставок российского газа сейчас не требуется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Die Welt.

Глава ведомства не поддерживает новые ограничения против Москвы, несмотря на обострение отношение с Берлином.

«Если бы полное эмбарго остановило бы эту войну, то тогда бы мы это незамедлительно сделали», — уточнила Бербок.

Она допускает, что санкции против РФ негативно сказались бы на стоимости газа.

По словам главы немецкого МИД, власти страны совместно с партнерами в Евросоюзе планируют обсудить процесс, касающийся снижения стоимости зависимости от газа России.