Глава МИД ФРГ прокомментировал вероятные санкции США против «Северного потока — 2»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что планы США расширить санкции против «Северного потока — 2» не повлияли на позицию немецкого правительства по поводу реализации проекта. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что новые ограничения не меняет ничего в позиции ФРГ по поводу строительства российского газопровода.

До этого стало известно, что Германия задумается об ответных шагах на случай расширения США санкционных мер против «Северного потока — 2».

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин говорил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.