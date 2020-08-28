Глава МИД ФРГ призвал к всеобъемлющему расследованию инцидента с Навальным

Россия должна внести больший вклад в прояснение обстоятельств ухудшения здоровья Алексея Навального. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС.

«Над нашими отношениями в некоторой степени сгустились тучи. Именно Россия должна внести больше вклада в прояснение случая с Навальным», — сказал Маас. Он призвал к всеобъемлющему и прозрачному расследованию инцидента.

«Дело Навального еще больше показывает, что нам как ЕС нужна в большей степени основанная на принципах и интересах политика в отношении России, чем прежде», — считает министр. «Канцлер [Ангела Меркель] указала на то, что сейчас предстоят дальнейшие исследования, в том числе относительно вещества, воздействию которого подвергся Навальный, — напомнил Маас. — Мы ожидаем результатов исследований и затем мы решим, как нам быть с этим».

«Мы договорились, что внутри ЕС по-прежнему будем очень тесно согласовывать наши действия», — особо подчеркнул он. (ТАСС)