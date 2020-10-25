Глава МИД Франции прокомментировал оскорбления Эрдогана в адрес Макрона

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан осудил оскорбления руководства Турции в адрес президента Франции Эммануэля Макрона и «клеветническую пропаганду» против своей страны.
Президент Тайип Эрдоган резко критикует планы Парижа бороться с исламским сепаратизмом и построением «просвещенного ислама» во Франции. Накануне он заявил, что Макрон «потерял контроль над разумом» и нуждается в «лечении психики». После этих слов Франция отозвала посла из Анкары.
«К отсутствию каких-либо официальных знаков осуждения или солидарности со стороны турецких властей после теракта в Конфлан-Сент-Онорин в последние дни добавилась ненавистная и клеветническая пропаганда против Франции, свидетельствующая о желании разжигать ненависть против нас и внутри нас, а также прямые оскорбления в адрес президента республики, выраженные на самом высоком уровне турецкого государства», — говорится в коммюнике министра.
Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Полицейские застрелили нападавшего.(РИА Новости)