Глава МИД Франции прокомментировал оскорбления Эрдогана в адрес Макрона

«К отсутствию каких-либо официальных знаков осуждения или солидарности со стороны турецких властей после теракта в Конфлан-Сент-Онорин в последние дни добавилась ненавистная и клеветническая пропаганда против Франции, свидетельствующая о желании разжигать ненависть против нас и внутри нас, а также прямые оскорбления в адрес президента республики, выраженные на самом высоком уровне турецкого государства», — говорится в коммюнике министра.