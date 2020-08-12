Глава МИД Эстонии предложил обсудить ситуацию в Беларуси в Совбезе ООН

События в Беларуси следует обсудить на открытом заседании Совета Безопасности ООН. Такое мнение высказал в среду глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Я хочу обратить внимание на политическую ситуацию в Республике Беларусь и важность защиты прав человека и политических свобод в условиях пандемии коронавируса во всем мире, — заявил он телерадиовещательной корпорации ERR. — Белорусскую тему следует обязательно внести в повестку дня заседания Совбеза ООН, поскольку она является важной как с точки зрения нашего региона, так и наших ценностей». Эстония вошла в число непостоянных членов Совбеза ООН на 2020-2021 годы.

Во вторник министры иностранных дел пяти стран Северной Европы и стран Балтии призвали власти Беларуси прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех задержанных и начать открытый диалог с оппозицией.(ТАСС)