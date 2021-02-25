Глава МИД Азербайджана встретился с послом Израиля

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

На встрече стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Стороны также обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем. На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.