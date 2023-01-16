Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем сообщил ему о важности отправки международной миссии по сбору фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор. Об этом сообщается на сайте МИД Армении.

Согласно сообщению ведомства, Мирзоян также представил Гуттеришу подробности гуманитарного кризиса, который возник в Нагорном Карабахе в результате якобы блокирования Лачинского коридора. Глава МИД Армении при этом особо подчеркнул необходимость соответствующего реагирования и эффективных шагов со стороны международных структур и, в частности, ООН.