Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил соболезнования турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в связи с человеческими жертвами в результате теракта, совершенного в Стамбуле.

Публикацию об этом глава МИД Армении разместил на своей странице в Twitter.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате взрыва, произошедшего в Стамбуле, и желаю скорейшего выздоровления раненым» — говорится в публикации.

Напомним, вчера в результате взрыва в Стамбуле погибли 6, ранены 81 человек.