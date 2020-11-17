Глава МЧС Армении подал прошение об отставке

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян подал прошение об отставке.

Об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Анна Багдасарян.

«Министр написал заявление об уходе сегодня», — сказала Багдасарян. По ее словам, пока не известно, какой ход дан заявлению.

Цолакян в разные годы занимал пост замдиректора Службы национальной безопасности, руководителя контрольной службы президента, начальника Государственной налоговой службы, губернатора Ширакской области. Назначен главой МЧС в октябре 2018 года.