Глава американской соцсети Instagram Адам Моссери подтвердил, что она будет заблокирована на территории РФ 14 марта.

«В понедельник Instagram будет заблокирован в России», — написал он в Twitter и назвал соответствующее решение «неправильным».

Моссери выразил мнение, что блокировка социальной сети «лишит 80 миллионов пользователей из РФ связи друг с другом и с остальным миром».

Напомним, Роскомнадзор заявил о введении ограничений на работу Instagram из-за того, что в соцсети распространяются материалы, в которых содержатся призывы к насилию в отношении граждан РФ и российских военных.

Instagram заблокируют к полуночи 14 марта.

Ранее в Meta сообщили, что новая политика социальных сетей Facebook и Instagram будет использоваться только на Украине (aif.ru).