Глава американской соцсети Instagram Адам Моссери подтвердил, что она будет заблокирована на территории РФ 14 марта.
«В понедельник Instagram будет заблокирован в России», — написал он в Twitter и назвал соответствующее решение «неправильным».
Моссери выразил мнение, что блокировка социальной сети «лишит 80 миллионов пользователей из РФ связи друг с другом и с остальным миром».
Instagram заблокируют к полуночи 14 марта.
Ранее в Meta сообщили, что новая политика социальных сетей Facebook и Instagram будет использоваться только на Украине (aif.ru).