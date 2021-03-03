Глава Евросовета заверил, что ЕС не оставит Украину без вакцины от коронавируса

Евросоюз готов поддерживать Украину не только в вопросе получения вакцины от коронавируса, но и в сфере здравоохранения в целом. Об этом заявил в среду председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я принял участие в том, чтобы Украину приняли во внимание при производстве вакцины [от коронавируса]. Я заверил президента [Украины Зеленского] в нашей поддержке не только по вопросу вакцины, но и в сфере охраны здоровья в целом», — сказал Мишель.

По его словам, власти ЕС работают над увеличением объемов производства вакцин от коронавируса, чтобы иметь возможность перенаправлять их в третьи страны.

В свою очередь Зеленский сообщил, что в ходе переговоров с главой Евросовета обсуждались вопросы передачи вакцины Украине. «Мы скоординировали с господином президентом наши дальнейшие шаги, в том числе для создания действующего механизма передачи вакцины от Европейского союза в страны-партнеры», — сказал он.

По его словам, на Украине вакцина есть, но темпы вакцинации «не очень быстрые». «Хотелось, чтобы были те, кто хочет вакцинироваться», — добавил Зеленский.(ТАСС)