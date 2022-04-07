Президент Европарламента Роберта Метсола выступает за расширение санкций против России. Об этом она заявила в интервью агентству «Интерфакс-Украина», фрагмент которого был опубликован 7 апреля.

«Мы должны расширить санкции на всех членов «Единой России» – всех членов путинской партии. Их около 2 млн., и они все политически видимы. Я думаю, что это может быть сделано», – сказала она.

Отвечая на вопрос о способности ЕС и дальше единогласно принимать решения о санкциях для России, учитывая недавнее переизбрание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который имеет репутацию союзника презиента РФ Владимира Путина, Метсола сказала: «Для меня позиция не изменилась и не должна измениться. Прежде всего, мы должны смотреть в будущее, где в плане энергоресурсов мы не зависим от Кремля вообще. Это то, где мы прямо или косвенно финансируем эту войну».

По ее словам, уже есть «очень обнадеживающие и вдохновляющие» решения ряда государств-членов ЕС – полностью отказаться от российского электричества и энергоносителей.

«Конечно, у каждой страны есть свои обстоятельства, своя реальность – есть такие, которые на 100% зависят от России. Но я думаю, что наш месседж заключается в том, что мы не остановимся, пока не перестанем быть зависимыми от России вообще. Что касается единства – я буду продолжать надеяться, что единство будет сохранено. И я призывают другие лидеров европейских институций гарантировать, что так и будет», – заявила президент Европарламента.

Она также высказалась за дальнейшую поддержку Украины.

«Нет сомнений, что мы не можем больше полагать, что это [война] будет закончено в ближайшее время. Это больше не только о деэскалации, и должен быть соответствующий ответ», – заявила политик.