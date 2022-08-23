По случаю отмечаемого во вторник, 23 августа, Европейского дня памяти жертв сталинизма и нацизма, известного также как Общеевропейский день памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, председатель Комиссии Европейского Союза, немецкий политик Урсула фон дер Ляйен выступила с резкой критикой в адрес главы российского государства Владимира Путина.

«В этом году Путин вернул ужасы войны в Европу и напомнил нам, что мир нельзя принимать как должное», — указала глава Еврокомиссии. Война России против Украины является незаконной и неоправданной, подчеркнула она.

Кроме того, контролируемая российским государством пропаганда искажает историю и распространяет теории заговора, а любой, кто выступает против этого, подвергается наказанию. И покоя не будет, пока Украина не отстоит свою позицию, убеждена фон дер Ляйен.

«Граждане Украины отдают свои жизни, чтобы защитить ценности, на которых основан наш Союз», — подчеркнула глава Еврокомиссии. (DW)