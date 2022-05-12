Россия, которая начала «варварскую» войну против Украины 24 февраля, является прямой угрозой мировому порядку. Об этом 12 мая в Токио после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисида в рамках саммита ЕС – Япония заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует пресс-центр Еврокомиссии.

«Сегодня это самая непосредственная угроза мировому порядку. С ее варварской войной против Украины и тревожным пактом с Китаем, а также призывами к «новым» – очень произвольным – международным отношениям», – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Япония, которая ввела жесткие санкции против России из-за ее нападения на Украину, как и ЕС, понимает, что здесь «поставлено на карту».

«Не только будущее Украины. Не только будущее Европы. Но и будущее мирового порядка, основанного на правилах», – подчеркнула глава Еврокомиссии. (gordonua.com)