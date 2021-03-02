Глава ЕС должен был поехать в Ереван и в Баку — Избирательный визит господина Мишеля

Глава Европейского совета (президент ЕС) Шарль Мишель с 28 февраля начал объезд стран «Восточного партнерства». Свое турне он начал с Молдовы, куда прибыл продемонстрировать поддержку западных партнеров лично главе государства и её видению необходимых преобразований. Затем вылетел в Грузию, где 1 марта провел встречи с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе. Он побывал также на линии российской оккупации Грузии в направлении Цхинвали, и выразил всяческую поддержку территориальной целостности страны. А завтра он вылетает из Тбилиси в Киев. Сообщается, что 2-3 марта Шарль Мишель будет находиться с визитом в Украине. Вместе с президентом Зеленским он посетит восток страны, побывает близ оккупированной части Донбасса, там встретится с представителями Операции Объединенных Сил. И можно не сомневаться, что и там выступит против оккупации и за целостность Украины.

И всё. Хотя изначально планировалось, что глава Евросовета в рамках этого турне побывает и в Ереване, и в Баку. Что не удивительно, поскольку Армения и Азербайджан тоже участники программы ЕС «Восточное партнерство» (ВП). Но вот, как мы видим, в последний момент планы изменились. Почему? Потому что официальный руководитель Евросоюза не знает, что сказать сторонам по поводу итогов завершившейся Второй Карабахской войны? Не решил, чью позицию поддержать? Или изменение маршрутов связано с решением посетить только страны ВП, наиболее приблизившиеся к ЕС, заключившие с ним соглашения об ассоциации и получившие европейский безвиз?

Вот что думают по этому поводу иностранные эксперты.

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики (Кишинев):

— Во-первых, я считаю, что цель этого визита – сшивание «Восточного партнёрства» и стремление нацелить его участников на реализацию конкретных проектов, которые могут ускорить процесс евроинтеграции. В том числе, и совместных проектов этих стран.

Во-вторых, (и это уже касается Азербайджана и Армении) думаю, что визиты в Ереван и Баку перенесены в силу ряда объективных причин. И главная из них – политический кризис в Армении.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— К сожалению, глава Евросовета господин Шарль Мишель просто струсил. Ну почему должно уделяться внимание только тем странам, которые наиболее близки Евросоюзу в рамках ВП? Понятно, что глава Европейского Союза может поехать и выступать с рутинными и дежурными речами в той же Украине, поддерживать там реформы, не критикуя коррупцию, поехать в Молдову и разбираться там с тем, что страна расколота на две части – одна хочет в Европу, другая – в Евразию. Можно, конечно, и в Грузии побывать, и повспоминать там десятилетний конфликт из-за Абхазии и Южной Осетии.

Однако в нынешней ситуации главе ЕС нужнее всего было поехать, конечно, в Ереван и в Баку, и проявить там свою силу. Показать там дееспособность европейской общей внешней политики. Ведь зачем-то же была создана в свое время европейская стратегия «Восточное партнерство».

Конечно, нужно было поехать и в Беларусь (которая, кстати, тоже участник ВП), и выступить там с критической речью – вот тогда бы про официальный Брюссель можно было сказать, что он знает как себя вести. В Россию тоже можно было съездить – ведь она тоже по большому счету является частью этой стратегии, хотя между ЕС и РФ пока ничего не получается.

В целом, я думаю, что Евросоюз просто вновь профукал возможность проявить себя как дееспособного игрока, актора большого масштаба на европейском континенте. К сожалению.

Володимир Копчак, руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси):

— Череда визитов председателя Европейского совета Шарля Мишеля происходит на фоне приближающегося саммита «Восточного партнерства». Этот формат, на мой взгляд, требует кардинальной встряски и пересмотра, чего не могут не понимать в Брюсселе.

Избирательность географии визитов — лишь в Молдову, Грузию и Украину — может объясняться несколькими соображениями.

Напомню, что трое ассоциированных партнеров «Восточного партнерства» – Киев, Тбилиси и Кишинев – недавно вместе выступили с инициативой запуска в рамках этого проекта формата так называемых усиленных диалогов «ЕС+3». Названы приоритеты, которые включают интеграцию во внутренний рынок ЕС, сближение в сферах транспорта, энергетики, цифрового рынка, зеленой экономики, охраны здоровья и усиления сотрудничества в сфере безопасности. Так что, такая тройственность визита и правда имеет свою логику. Помимо общей демонстрации солидарности и поддержки территориальной целостности в каждой из трёх стран визит имеет свои эксклюзивные моменты. Выделяется здесь Тбилиси, где Ш.Мишель с заранее читаемым набором тезисов и сигналов присоединился к процессу гашения внутриполитического кризиса в Грузии. Говорят, что у него даже получилось усадить за стол переговоров власть и оппозицию, а не просто выразить глубокую озабоченность…

«Игнорирование» же Баку и Еревана здесь и сейчас также выглядит логичным (Минск не вспоминаем, туда пока нельзя, там у вождя крыша поехала). Визит был запланирован заранее, но на данном этапе Ереван на фоне глубокого политического кризиса, на мой взгляд, попросту был не готов принимать высокого гостя. Азербайджан как бы отпал в комплекте, чему, думаю, не особо расстроились в Баку. Обе страны сейчас с разными эмоциями живут в поствоенном режиме. С проблемами такого порядка, когда не до дежурных декларативных форматов.

Да, Брюссель и правда не знает, как позиционироваться относительно нового статус-кво вокруг Карабаха. Это прямое следствие отсутствия как таковой единой политики безопасности ЕС. Отсюда и, мягко говоря, сомнительный эффект от формата «Восточного партнерства». Который в принципе не предлагал никакой индивидуальной или совместной повестки в сфере безопасности с акцентом на деоккупацию территорий стран-участниц. Плюс отсутствие в рамках формата объединяющих экономических платформ. В дальнейшем вряд ли «Восточное партнерство» сможет в этом плане предложить какие-то прорывные вещи. Но другого формата с ЕС пока не придумано, поэтому в фоновом режиме будем довольствоваться тем, что есть…