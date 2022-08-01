Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что следует подготовиться к худшей ситуации с поставками газа в Евросоюз. Соответствующее мнение она выразила в опубликованном в понедельник интервью испанской газете El Mundo.

«Мы должны оставаться едиными, потому что единственные ответственные за этот энергетический кризис находятся в Москве и больше нигде, — утверждала глава ЕК. — Принимая во внимание, что Россия уже частично или полностью прекратила поставки газа 12 государствам — членам [ЕС], мы все должны быть готовы к худшей ситуации».

Фон дер Ляйен отметила, что некоторые страны ЕС сильнее зависимы от российского газа «либо из-за своего географического положения, либо из-за своих суверенных энергетических решений». «Эти страны сейчас находятся в более уязвимом положении», — уточнила она, добавив, что проблемы «с поставками в любую из этих стран — это потрясение для Европы в целом». «Наши экономики тесно взаимосвязаны через единый рынок», — подчеркнула глава ЕК.

«Сейчас ЕС обращается к более надежным энергетическим партнерам, — отметила она. — Мы уже достигли рекордных объемов поставок сжиженного природного газа из США, и увеличиваются объемы газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира или региона Каспийского моря и из все большего числа стран мира». «За первое полугодие 2022 года мы дополнительно импортировали 38 млрд куб. м СПГ и газа по газопроводам не из РФ, — пояснила Фон дер Ляйен. — Это более чем компенсирует сокращение на 28 млрд куб. м поставок газа по российскому газопроводу».

По мнению главы ЕК, «Испания могла бы перенаправить поставки СПГ в другие государства — члены [ЕС], чтобы помочь им обеспечить достаточные поставки газа, а также укрепить газопровод, соединяющий ее с Францией, чтобы напрямую отправлять больше газа».

Совет ЕС принял во вторник предложенный Еврокомиссией план добровольного сокращения потребления газа в ЕС на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. Он также включает возможность перехода ко второй обязательной фазе сокращения потребления на те же 15%, если Еврокомиссия сочтет, что возникла угроза прекращения поставок, и объявит «общесоюзную тревогу».