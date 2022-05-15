Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила за создание глобальной НАТО, которая позволит следить за происходящим в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщает ТАСС, об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД НАТО, которая проходит в воскресенье в германской столице.

«Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальной НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказала глава Форин оффиса.

«Мы тесно работаем с украинцами, поляками и другими, чтобы гарантировать, что у Украины будет вооружение по стандартам НАТО», — добавила Трасс, высказав «решительную поддержку» вступлению в альянс Финляндии и Швеции.