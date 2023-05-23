Супруга британского принца Эдварда герцогиня Эдинбургская Софи нанесла визит в Ирак, который не анонсировался из соображений безопасности. Об этом сообщает Daily Mail.

Поездка была организована по просьбе Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании в знак поддержки программы «Женщины, мир и безопасность».

Герцогиня Софи провела два дня в Багдаде, где пообщалась с молодыми девушками и женщинами в рамках своей работы по защите прав. Она приняла участие в нескольких мероприятиях и встретилась с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом и его супругой, которым представительница королевской семьи Великобритании передала послание от Карла III.

Кроме того, герцогиня Эдинбургская посетила старшую школу для девушек, где поговорила с педагогами и студентками об образовании в их стране и перспективах на будущее.

В программу визита также входило посещение Центра планирования семьи и встреча с женщинами-предпринимательницами.