27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти героических сыновей, отдавших жизни за освобождение азербайджанских территорий от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны в Карабахе.

Известный актер театра и кино Ярослав Трифонов посвятил этой дате проект, в котором приняли участие ветераны войны — герои Денис Гузлаев, Кянан Кязимов и Павел Зорин.

Все три отважных воина получили тяжелые ранения, но к нашей всеобщей радости вернулись живыми. Пройдя тяжелую реабилитацию и долгое лечение, защитники смогли вернуться к прежней жизни. А Денис Гузлаев даже нашел свою вторую половинку и устроил пышную свадьбу, пригласив на торжество всех боевых товарищей!

Видеографом проекта выступил талантливый Эмиль Гусейнов, автором слов и стихов — Кама Султан, а сам Трифонов вновь блеснул в апмлуа режиссера и сценариста. Также голосом актера озвучены стихи в ролике.

«Все участники этого проекта действовали в едином порыве. Спасибо всем, кто оказал нам поддержку. Идея создания ролика — дань памяти нашим Героям. Никто и ничто не будет забыто», — сказал Трифонов в интервью #.

«Все строчки, которые звучат в этом ролике идут из души. Участие в этом проекте — для меня большая честь. 27 сентября — день единства нашего народа, когда мы все сплотились в железный кулак», — комментирует Кама Султан.

В интервью # Денис Гузлаев рассказал, что 27 сентября 2020 года — это день, который изменил его жизнь навсегда:

«Долг мужчины — защищать свой дом, а мой дом — это моя Родина, мой Азербайджан!», — заявил герой.

«27 сентября я пошел защищать свою Родину, как тысячи таких же ребят. Я горжусь нашей Победой!», — говорит Павел Зорин.

«Мы верили и ждали, что наступит день, и мы вернем свои земли. Мне выпала честь — освобождать Карабах. Видит Аллах, мы не хотели войны, но другого пути не было», — подчеркивает Кянан Кязимов.

Эмиль Гусейнов добавляет:

«Мы должны с гордостью и трепетом чтить память павших и делать все от нас зависящее, чтобы будущие поколения не забывали свои корни и свою историю!».

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