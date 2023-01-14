Рынок жилья в Германии могут ждать массовые потрясения, если правительство не вмешается в ситуацию. Мнение о возможной катастрофе на рынке жилья высказал президент Ассоциации квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен в публикации издания Der Spiegel.

«Тревога о нехватке жилья уже давно не звучала так громко, как сейчас», — предупредил эксперт.

По данным издания, нехватка жилья в Германии достигла самого высокого уровня за последние 30 лет. К концу 2022 года дефицит в стране достиг около 700 тысяч квартир. Это вдвое больше, чем строится в Германии за год.

Высокий приток людей, вызванный агрессией России против Украины, в прошлом году особенно негативно сказался на рынке жилья, который и без того был перегружен. Увеличение инвестиционных затрат и связанный с этим спад в строительной деятельности также оказали негативное влияние.