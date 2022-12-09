В марте правительство Германии пригласило руководителей нескольких компаний и задало им вопрос: можно ли к концу года построить в порту Вильгельмсхафен терминал для приема импортного СПГ и соединить его с магистральным газопроводом?

Обычно такие работы занимают пять лет. Но сейчас, в декабре, немецкая энергетическая госкомпания Uniper, которая будет оператором терминала, уже заявляет: первый СПГ-танкер сможет пришвартоваться в начале следующего года.

Не все работы еще завершены, и плохая погода может помешать терминалу заработать в срок. Однако этой зимой в Германии должны быть введены в эксплуатацию три плавучих СПГ-терминала – два государственных и один – частной компании Deutsche ReGas, которая ждет прибытия судна для регазификации к подготовленному ею причалу в порту Лубмин в ближайшие дни. Втроем они смогут обеспечить прием примерно 20 млрд кубометров газа в год; это эквивалент более чем 40% газа, полученного Германией из России в 2021 г., или 15% ее совокупного спроса.

В случае задержки Германия сможет брать газ из хранилищ, которые заполнены на 95,5%, по данным Gas Infrastructure Europe. (moscowtimes.ru)