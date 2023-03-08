Правительство Германии за неделю поставило Украине еще две зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, а также около 6 тыс. боеприпасов к ним. Это следует из опубликованного в среду обновленного списка вооружений, предоставленных Берлином Киеву.

По данным кабмина ФРГ, тем самым с начала военной операции России Киев получил всего 34 ЗСУ Gepard. Власти Германии за прошедшую неделю также поставили Украине две патрульные бронированные машины (всего 122 сначала СВО).

Как отмечается, в период с 1 января 2022 года по 6 марта 2023 года правительство ФРГ выдало отдельных разрешений на экспорт военной продукции на сумму свыше €2,6 млрд.