Берлин передал Киеву первую радиолокационную систему TRML-4D для противоракетной обороны, сообщают украинские телеграм-каналы.

Всего ожидается поставка 4 подобных систем.

Высокопроизводительные радиолокационные станции ТРМЛ-4D обнаруживают цели в радиусе 250 км. Они входят в систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM компании Diehl Defence.

TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array (AESA) с несколькими лучами.

Радар способен обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, уделяя особое внимание малоразмерным, быстроходным и низколетящим и/или маневрирующим крылатым ракетам и самолетам, а также зависшим вертолетам.