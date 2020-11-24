Германия не признает незаконность досмотра турецкого судна

Обвинения Анкары в незаконной попытке досмотра немецкими военными турецкого судна Rosaline A в рамках операции ЕС Irini не имеют под собой оснований. Об этом заявила во вторник министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на Берлинском форуме внешней политики, сообщает ТАСС.

«Мне важно ясно сказать о том, что солдаты Бундесвера действовали совершенно корректно, — сказала она. — Они делали то, что от них требуется в рамках европейского мандата». «Нет никакого основания для этих обвинений, которые сейчас звучат в адрес военных [Бундесвера со стороны Анкары]», — подчеркнула Крамп-Карренбауэр. По ее мнению, инцидент с досмотром турецкого судна является свидетельством того, с какими проблемами сталкивается миссия Irini.

Тем не менее министр подчеркнула, что для Германии «Турция, как и прежде, является важным партнером по НАТО».

Ранее командование операции Irini признало, что обыск судна под турецким флагом в Средиземном море не был согласован с Анкарой.

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября у берегов греческого полуострова Морея. Путь судна преградил фрегат ВМС Германии.

Согласно нормам международного морского права, досмотр судна под иностранным флагом, может проводиться лишь с согласия команды. Согласие дано не было. Несмотря на это, германские военные высадились на вертолете на сухогруз.