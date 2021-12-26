Германия и Россия договорились провести в начале января встречу высокопоставленных представителей двух стран для обсуждения конфликта вокруг Украины. Советник канцлера ФРГ Олафа Шольца Йенс Плётнер и спецпредставитель президента РФ по Украине Дмитрий Козак проведут обстоятельные переговоры о конфликте между Москвой и Киевом, сообщили вечером в субботу, 25 декабря, западные информагентства со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

23 декабря Шольц уже провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению Берлина, федеральный канцлер Германии в ходе разговора подчеркнул «насущную необходимость деэскалации» и призвал форсировать переговоры по Украине в рамках «нормандского формата», в которых, наряду с Россией, Украиной и Германией, участвует и Франция. (DW)