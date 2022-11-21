Германия не видит противоречий в планах Евросоюза закупать газ у Азербайджана, несмотря на то, что он может быть российского происхождения, сообщили журналистам представители Минэкономики и МИД ФРГ.

Представитель Минэкономики Германии сообщил, что по трубопроводам в страну российский газ не поступает. При этом, как он отметил, нельзя исключать, что энергоноситель из Азербайджана может быть российским.

«Газпром» с 15 ноября возобновил поставки газа в Азербайджан по новому договору с Госнефтекомпанией республики (SOCAR), объем поставок в период по март 2023 года составит до 1 миллиарда кубометров.