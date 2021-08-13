Известный в Афганистане политический деятель, бывший лидер джихадистов, воевавших против правительственной армии, командир таджикского ополчения в западной афганской провинции Герат Мохаммад Исмаил-хан, известный также по прозвищу «Гератский лев», сдался талибам вместе с местными губернатором, начальником полиции и рядом старших офицеров сил безопасности после взятия ими Герата. Об этом сообщил в пятницу афганский телеканал «Толо ньюс».

В свою очередь официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter сообщил, что все указанные лица «присоединились к талибам вместе со своими сторонниками».

9 июля «Толо ньюс» информировал о том, что Мохаммад Исмаил Хан фактически сформировал в Герате народное ополчение для борьбы с движением «Талибан». Тогда он призвал афганцев бороться против талибов. (ТАСС)