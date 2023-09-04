Признаюсь, что испытываю чувство благодарности к тем армянам, которые регулярно публикуют такую ахинею, после прочтения которой у любого здравомыслящего человека возникает всего один вопрос: «Что они там курят?». Так, как выставляют в идиотском, иного слова просто не подобрать, себя и всю армянскую пропаганду эти трубадуры глупости, ни у кого иного не получится.

Приведу очередной пример их усилий в забавном направлении. Целый ряд армянский СМИ поведал историю о том, что в «в монастырском комплексе Акобаванк в селе Колатак Мартакертского района «республики арцах» состоялась церемония венчания, которую провел духовный настоятель Святого Акобаванка, священник Ованнес Ованнисян». Уже , согласитесь, смешно.

Во-первых , потому, что нет никакой «республики арцах», а есть Карабахский экономический регион Азербайджана. Не устаю это подчеркивать,ибо армянские мифотворцы все еще верят в сказку про «арцах». Истоки этой веры являются поводом для медицинских исследований. Я же лишь констатирую, что никакого «Мардакертского района», конечно же, тоже нет. Есть Агдере.Вон, даже премьер-министр РА Никол Пашинян уже признал это. И то, что ряд СМИ РА продолжает использовать те названия, что укладываются в «логику» их мифов — это их личная, интимная проблема.

Во-вторых, поражает то, что свадьбы в Карабахском экономическом регионе Азербайджана проводятся в унисон с непрекращающимся стоном карабахских сепаратистов, официального Еревана, армянской оппозиции, мирового армянства и ангажированных ими политиков в разных странах мира на тему «голода в Карабахе». Помню, что постонать на эту тему просили и Ким Кардашьян. Даже пикет у ее дома проводили. Но она пока не простонала. Видимо, привыкла стонать по иному поводу.

В целом же тут впору вспомнить анекдот про крестик и штаны. Либо первое нужно снять, либо второе одеть. Но, армяне, как это не раз бывало, попытались пропетлять, не снимая креста и оставшись в исподнем. Видимо, их так поддерживают призывы держаться до последнего, доносящиеся из разных уголков света. В том числе и от тех персонажей, которые в свое время наворовали в Карабахе столько, что их правнукам хватит, а теперь находятся вне пределов даже Армении.

Но, вернемся к свадьбе. «Из-за отсутствия топлива вследствие 9-месячной блокады «арцаха» жених на руках поднял невесту к Акобаванку, а собравшиеся во дворе монастыря воспитанники воскресной школы Колатака встретили героев дня аплодисментами. Фото с венчания опубликовал фотограф информационного штаба «арцаха» Давид Каграманян», пишут армянские СМИ.

Сразу замечу, что многие мужчины своих жен на руках носят. И наличие или отсутствие электроэнергии никак не влияет на их романтические чувства. Но у армян одно связано с другим. Есть свет — есть романтика. Нет света — нет романтики. С другой стороны, все это уже напоминает армянскую разновидность мифов о подвигах Геракла. До чистки Авгиевых конюшен (в армянском варианте — конюшен Араика Арутюняна или его преемника), дело не дошло. Но поднятие невесты на руках было.

Правда непонятно, зачем к этому романтическому процессу привлекли целого фотографа информационного штаба «арцаха». Чтобы он подстраховал уставшего жениха и сам на чем-то понес невесту? Кроме того, возникает вопрос — этот фотограф до утра в доме присутствовать будет, все процедуры , принятые в первую брачную ночь, собирается фиксировать? Армянские СМИ уточняющей информации на сей счет не дают.

Нет и уточнений о том, как «перебои с электроэнергией» сказались на процессе деторождения в рядах карабахских армян. Жду сообщений на сей счет от фотографа информационного штаба «арцаха». Его же , как видим, активно используют для тиражирования армянских мифов. Странно, правда, что он пока фотографий с самой свадьбы не выложил.

В идеале, дабы следовать новому армянскому мифу и не выглядеть совсем нелепо, она должна была проводиться совсем скромно. Из еды на столах должны быть известные по сказке о похождениях Буратино «три корочки хлеба». А из алкоголя — пьянящий воздух сепаратизма. Коньяк, впрочем, можно поставить. Но с уточнением, что он не натуральный, не качественный. Чтобы и в этом обвинить Азербайджан. Мы же такой чуши от армян наслушались, что ничему уже не удивляемся.