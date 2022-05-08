Боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют почти 22 тысячи человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook 8 мая, передает Корреспондент.не.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 8.05 ориентировочно составили: