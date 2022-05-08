Боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют почти 22 тысячи человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook 8 мая, передает Корреспондент.не.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 8.05 ориентировочно составили:
- личного состава — около 25500 (+400) человек ликвидировано
- танков — 1130 (+8)
- боевых бронированных машин — 2741 (+28)
- артиллерийских систем – 509 (+0)
- РСЗО — 179 (+7)
- средства ПВО — 86(+2)
- самолетов — 199 (+0)
- вертолетов — 156 (+1)
- автомобильной техники и автоцистерн — 1961 (+27)
- корабли /катера — 12 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 360 (+19)
- специальная техника — 39 (+1)
- крылатые ракеты — 92 (+2)