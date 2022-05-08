Боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют почти 22 тысячи человек. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook 8 мая, передает Корреспондент.не.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 8.05 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 25500 (+400) человек ликвидировано
  • танков — 1130 (+8)
  • боевых бронированных машин — 2741 (+28)
  • артиллерийских систем – 509 (+0)
  • РСЗО — 179 (+7)
  • средства ПВО — 86(+2)
  • самолетов — 199 (+0)
  • вертолетов — 156 (+1)
  • автомобильной техники и автоцистерн — 1961 (+27)
  • корабли /катера — 12 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 360 (+19)
  • специальная техника — ​​39 (+1)
  • крылатые ракеты — 92 (+2)
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