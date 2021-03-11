Генсек ООН заявил об угрозе голода для миллионов людей

В конце 2020 года в мире голодали 88 миллионов человек, прогнозы свидетельствуют, что в 2021 году эта цифра будет расти.

Как передает РИА Новости, об этом заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.

«По состоянию на конец 2020 года более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности — цифра выросла на 20% за год. Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции», — сказал Гутерреш.

«Я должен предупредить Совет о том, что мы сталкиваемся с множеством случаев голода, вызванными конфликтами, по всему миру», — указал он.

По его словам, климатические потрясения и пандемия COVID-19 лишь усугубляют ситуацию.

«Если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти. Прогнозы показывают, что голод нарастает и распространяется по Сахелю и Африканскому Рогу и ускоряется в Южном Судане, Йемене и Афганистане. Всего в шаге от объявления голода проживает более 30 миллионов человек в более чем 30 странах», — отметил генсек.

Как заявил Гутерреш, некоторые части Йемена, Южного Судана и Буркина-Фасо охвачены голодом. «Более 150 тысяч человек рискуют умереть от голода. В Йемене в результате пятилетнего конфликта 4 миллиона человек по всей стране покинули свои дома», — сказал генсек. По его словам, согласно прогнозам, в 2021 году около половины всех детей в Йемене в возрасте до пяти лет (2,3 миллиона детей) столкнутся с острым недоеданием. Около 16 миллионов человек столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности, добавил он.

В прошлом году Демократическая Республика Конго пережила крупнейший в мире продовольственный кризис: с июля по декабрь почти 21,8 миллиона человек столкнулись с острым голодом, сообщил генсек.

Южный Судан, по словам Гутерреша, столкнулся с самой высокой угрозой продовольственной безопасности с тех пор, как страна провозгласила свою независимость десять лет назад. «Цены на продукты питания настолько высоки, что одна тарелка риса и бобов стоит более чем 180% от средней дневной заработной платы — что эквивалентно примерно 400 долларам здесь, в Нью-Йорке», — заявил он.