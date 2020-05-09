Генсек ООН: Ситуация с COVID-19 требует беспрецедентных мер

Ситуация с пандемией коронавируса беспрецедентна и требует принятия беспрецедентных мер. Об этом заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Ситуация с этим вирусом беспрецедентна и требует беспрецедентного ответа. Мы скорбим по ушедшим и крайне обеспокоены тем, что последует еще много (смертей – ред.), особенно в наиболее уязвимых странах», — сказал Гутерреш.

По его словам, ООН полностью вовлечена в борьбу за спасение жизней, за недопущение голода, за облегчение страданий. Организация участвует в планировании восстановления стран от последствий коронавируса, добавил он.

«Больше всего в борьбе с пандемией необходимо единство — единство между правительствами и между людьми», — заявил генсек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемии нового вида коронавируса в мире.