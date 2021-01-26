Генсек ООН рассказал о неонацистах эпохи COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая во время службы в память жертв Холокоста в синагоге в Нью-Йорке, рассказал о неонацистах эпохи COVID-19.

«В Европе, Соединенных Штатах и других странах сторонники превосходства белой расы организовываются и вербуют людей…, щеголяя символами… нацистов и их смертоносными устремлениями. Мы совсем недавно видели шокирующие примеры в столице этой страны», — сказал Гутерреш.

Как указал генсек, пандемия COVID-19 предоставила новые сферы для неонацистской деятельности. «Поскольку люди все больше времени проводят дома и в интернете, сторонники превосходства белых и неонацисты используют платформы социальных сетей для распространения пропаганды и разжигания страха и ненависти», — заявил Гутерреш.(РИА Новости)