Генсек ООН проведет телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен провести телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана, чтобы призвать их к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь активно призывает обе стороны незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам, — сказал Дюжаррик. — Он будет разговаривать как с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым], так и с премьер-министром Армении [Николом Пашиняном] «.

| 2020-09-27T23:56:17+04:00 28 сентября 2020, 00:04|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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