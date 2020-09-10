Генсек ООН призвал продлить ДСНВ независимо от участия Китая

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США нужно продлить вне зависимости от того, присоединится ли к нему Китай, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

«Я считаю, что ДСНВ следует продлить независимо от того, что будет с Китаем», — сказал Гутерреш.

Он также отметил, что в настоящее время «большую важность имеют максимально широкие рамки ядерного разоружения с участием всех заинтересованных стран».