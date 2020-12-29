Генсек ООН призвал посвятить 2021 год исцелению

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил сделать 2021 год годом исцеления от последствий коронавируса: исцеления экономики, общества и планеты в целом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гутерреш отметил, что 2020 год стал годом испытаний, трагедий и слез из-за пандемии COVID-19.

«Пандемия продолжает бушевать, поражая новых людей и унося новые человеческие жизни. В мире растет уровень бедности, неравенства и голода. Исчезают рабочие места и накапливаются долги», — сказал генсек.

Главной целью ООН в 2021 году станет создание глобальной коалиции за обеспечение углеродной нейтральности к 2050 году, рассказал Гутерреш. Углеродная нейтральность предполагает реализацию проектов, поглощающих углекислый газ из атмосферы.

«Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления. Исцеления от последствий смертоносного вируса. Исцеления подорванной экономики и общества… И начала действий по исцелению нашей планеты», — заключил генсек ООН.