Генсек ООН призвал помочь Африке в борьбе с последствиями COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество оказать помощь странам Африки в борьбе с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции.
«Мы призываем к международным действиям, направленным на укрепление систем здравоохранения Африки, поддержание запасов продовольствия, предотвращение финансового кризиса, поддержку образования, сохранение рабочих мест, необходимую для выживания помощь домашним хозяйствам и предпринимательскому сектору, и смягчение последствий потери доходов и экспортных поступлений для этого континента», — сказал Гутерреш, слова которого приводит пресс-служба организации.
Кроме того, генсек отметил необходимость разработки глобального пакета мер реагирования и обеспечения африканских стран «быстрым, равным и недорогим доступом к любым возможным вакцинациям и лечению».
«Пандемия в Африке все еще находится на ранней стадии и может быстро разрастись и привести к разрушительным последствиям. Глобальная солидарность с Африкой является первостепенной задачей как для выхода из текущей ситуации, так и для ее успешного восстановления», — подчеркнул Гутерреш.(РИА Новости)