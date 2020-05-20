Генсек ООН призвал помочь Африке в борьбе с последствиями COVID-19

«Пандемия в Африке все еще находится на ранней стадии и может быстро разрастись и привести к разрушительным последствиям. Глобальная солидарность с Африкой является первостепенной задачей как для выхода из текущей ситуации, так и для ее успешного восстановления», — подчеркнул Гутерреш.(РИА Новости)