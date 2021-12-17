Генсек ООН Антониу Гутерреш допустил, что человечество ждут еще более тяжелые времена, передает ТАСС.

Как заявил генсек журналистам по итогам уходящего года, в этом году пандемия COVID-19 продолжалась, а неравенство между людьми продолжало расти.

По его словам, нагрузка на развивающиеся страны выросла: снижались их ресурсы для восстановления от пандемии, росла инфляция, рос долг.

Он также отметил, что мир не укладывается в темпы решения климатического кризиса.

«Я очень обеспокоен. Если ситуация не улучшится — и не улучшится быстро, нас ждут еще более тяжелые времена», — сказал Гутерреш.

«COVID-19 никуда не делся. Становится ясно, что одними вакцинами пандемию не одолеть. Вакцины предотвращают госпитализацию и смерть большинства тех, кто привился, замедляют распространение вируса. Тем не менее, распространение не спадает. Это вызвано несправедливым распределением вакцин и нежеланием вакцинироваться», — заявил он.