Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Брахим Таха выразил соболезнования Азербайджану в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает #, об этом сообщается в Twitter-аккаунте ОИС.

«Генеральный секретарь ОИС Хусейн Брахим Таха выражает соболезнования по случаю 31-й годовщины геноцида в городе Ходжалы Азербайджанской Республики, произошедшего 1992 года. Ходжалинский геноцид — результат незаконной оккупации азербайджанских территорий республикой Армения. Заключительное Каирское коммюнике, принятое на 12-й сессии исламского саммита в Каире в 2013 году, и резолюция «Солидарность с жертвами Ходжалинской резни 1992 года», принятая на 48-й сессии руководителей МИД организации признают массовые зверства, совершенные против гражданского азербайджанского населения в оккупированном городе Ходжалы, как военные преступления, как преступления против человечности и геноцид», — говорится в сообщении.