Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что нормализация отношений западных стран с Россией не наступит и после окончания конфликта в Украине. Такую оценку он высказал в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в воскресенье.

«Как раньше не будет. Даже если в Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», — заявил он.

Генсек также отметил, что Западу «не следует недооценивать Россию», у которой в распоряжении находятся «огромные ресурсы».

Йенс Столтенберг отметил, что война в Украине находится на решающей стадии.

«Мы находимся на решающем этапе войны», — сказал генсек.

Он указал, что идут «ожесточенные бои».

Вместе с тем Столтенберг выразил мнение, что военная поддержка Киева является «самым быстрым путем к миру».

Он также отметил, что необходимо «настраиваться на долгий конфликт» и продолжать оказывать помощь Украине. (ТАСС)