Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил экстренную пресс-конференцию после передачи США ответа России на требования по безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие должно состояться в 22:00 по бакинскому времени.

Расширение НАТО и США на восток противоречит предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Россия обеспокоена продвижением войск к своим границам. Москва предлагает прекратить военное сотрудничество Североатлантического альянса с постсоветскими странами, отказаться от размещения баз на их территориях, а также вывезти из европейских государств ядерное оружие США и остановить продвижение блока на восток.