10 июля состоится встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщает ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил Йенс Столтенберг.

Он отметил, что продолжит сотрудничество с Турцией и после ратификации членства Швеции в организации: «Ратификация членства Швеции не означает прекращения сотрудничества с Турцией. Нынешнее участие Финляндии доказывает это. В понедельник в качестве следующего шага в этом процессе я созову встречу с президентом Эрдоганом и премьер-министром Ульфом Кристерссоном», — сказал Столтенберг.