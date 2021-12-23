Североатлантический альянс призвал Россию в преддверии католического Рождества отвести свои войска от украинской границы и тем самым снизить напряженность в регионе. У Москвы есть возможность обеспечить всем заинтересованным сторонам мирный и спокойный праздничный период, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству dpa, опубликованном в четверг, 23 декабря.

По словам Столтенберга, речь идет о десятках тысяч военнослужащих, сосредоточенных вблизи российско-украинской границы. РФ уже прибегала к агрессии в отношении Украины при аннексии полуострова Крым весной 2014 года, отметил генсек НАТО. Он особо выделил масштаб наращивания сил и отсутствие признаков его прекращения или замедления. Столтенберг не объяснил, видит ли в передвижении российских войск попытку Москвы добиться уступок от альянса по вопросам безопасности.

Генсек НАТО выразил готовность к разговору с Москвой в свете ее требований «гарантий безопасности». В то же время глава альянса отверг идеи о возможном непринятии в состав НАТО отдельных государств. «Мы не можем подвергать сомнению право НАТО защищать всех союзников, а также основной принцип, по которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь», — подчеркнул Столтенберг. (DW)