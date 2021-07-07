Начался визит в Санкт-Петербург делегации во главе с генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым для участия в конференции руководителей органов прокуратуры Европы, организованной Генеральной прокуратурой РФ, Советом Европы и Международной ассоциацией прокуроров.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в рамках визита генеральные прокуроры Азербайджана, России, Ирана, Туркменистана и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Каспийского моря.