Генпрокуратура об Али Гасанове

Распространена информация о привлечении бывшего завотделом Администрации Президента Азербайджана Али Гасанова в качестве обвиняемого лица к уголовному делу, возбужденному в связи с правонарушениями в Государственном фонде поддержки развития СМИ и предоставлением квартир журналистам. Отмечается, что была поддержана связь с клиникой в Турции, где находится Али Гасанов, на предмет того, позволяет ли его самочувствие возвращение самолетом. До сведения Гасанова было доведено, что если он в ближайшее время не вернется, то будет объявлен в международный розыск и доставлен в Азербайджан.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, за незаконные деяния, допущенные должностными лицами Фонда государственной поддержки развития СМИ (ФГПР СМИ), в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по ст.179.4 (присвоение в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 308-1.2 (нецелевое использование средств госбюджета в крупном размере) и 308-2.4 (незаконное проведение государственных закупок) УК Азербайджана.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются интенсивные следственные меры по установлению и привлечению к ответственности круга виновных лиц.