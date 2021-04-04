Генпрокуратура Анкары начала расследование в отношении 103 турецких отставных адмиралов

Генеральная прокуратура Анкары инициировала расследование в отношении 103 турецких отставных адмиралов, выразивших в открытом письме обеспокоенность в связи с дискуссией о возможности выхода Турции из конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

Как передает АПА, Генпрокуратура намерена установить, кто подготовил заявление и кто связан с этим письмом.

Подписавшиеся под письмом адмиралы заявили, что они «с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала «Стамбул» и конвенции Монтрё в контексте юрисдикции отмены международных договоров». «Конвенция Монтрё — основной документ безопасности причерноморских стран и конвенция, которая делает Черное море морем мира. Эта конвенция дает право Турции не вступать без ее желания в войну на стороне одной из воюющих сторон, это позволило ей сохранить нейтралитет во Второй мировой войне», — уверены отставные военные. Они также считают, что необходимо сохранить действующую конституцию Турции на фоне инициативы президента Турции Тайипа Эрдогана о разработке новой конституции.

Это письмо уже подверг критике глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Проект строительства нового канала в 100 км к западу от Стамбула был впервые анонсирован Эрдоганом перед выборами в 2011 году. Предполагается, что канал сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры с чистой грузоподъемностью до 300 тыс. тонн. На сегодняшний день через пролив Босфор проходит 53 тыс. судов в год.

Турция планировала приступить к строительству нового канала протяженностью 51 км еще в 2018 году. Приблизительная стоимость проекта — $10 млрд. Завершить работы планировалось в 2023 году, когда будет отмечаться 100-летний юбилей со дня основания Турецкой Республики.

В декабре 2019 года Эрдоган выступил с мнением, что морское сообщение через проектируемый к западу от Босфора Стамбульский канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через турецкие проливы. Турецкая оппозиция, в том числе мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выступает против этой инициативы.

Конвенция Монтрё 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня — 21 июля 1936 года в городе Монтрё (Швейцария). Конвенция сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами. При этом режим прохода различен для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.