«Геноцид» по заказу

В оккупированном российскими войсками сепаратистском Цхинвальском регионе Грузии набирает обороты странная кампания. Тамошние осетины решили выдумать себе «геноцид».

Известно, что на 31 марта — 1 апреля в Женеве намечен очередной раунд Международных дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Они проходят в Швейцарии с 2008 года с участием Грузии, России, представителей сепаратистов Абхазии и Южной Осетии, и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Цхинвали, Сухуми и Тбилиси.

И как раз в преддверие этого события югоосетинские сепаратисты решили раздуть тему якобы имевшего место в истории целенаправленного уничтожения осетинской нации.

«Президент» Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил своему полпреду по вопросам постконфликтного урегулирования Мурату Джиоеву поставить вопрос о «геноциде осетинского народа в 1920 году» на Женевских дискуссиях.

«Наш главный посыл — довести до мирового сообщества мысль о том, что политическая элита Грузии всегда была кровожадна в отношении осетин», — недвусмысленно заявил Бибилов.

А 5 марта он подписал указ о том, что «День памяти жертв геноцида народа Южной Осетии, осуществленного Грузией, будет отмечаться 20 июня».

Почему именно эта дата? Потому что, как рассказывают сепаратисты, 20 июня 1920 года — день расстрела грузинскими меньшевиками 13 коммунаров в Южной Осетии.

Ответ на это официального Тбилиси озвучила министр по делам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихелашвили: «Это не исторический, а политический и деструктивный дискурс, который служит для поддержания конфликта и эскалации напряженности. Эти действия оккупационного режима направлены против грузинского, осетинского и абхазского народов, против их идентичности».

«Разговоры о геноциде осетинского народа» являются «манипуляциями неисторической данностью и попыткой внести в грузино-осетинские отношения еще один элемент напряженности»,- заявила грузинский госминистр.

«Это попытка исказить историю, но историю переписать все равно не удастся», — сказала Цихелашвили.

Она напомнила, что социально-экономическое, гуманитарное положение на оккупированных территориях, ситуация с правами человека не отвечают цивилизованным стандартам. «Поэтому было бы лучше перейти на более конструктивную платформу, к чему всегда призывает как грузинская сторона, так и наши партнеры, в том числе в Женеве. Давайте говорить о реальных проблемах, требующих решения, а не об этих нереальных исторических манипуляциях»,- заключила Цихелашвили.

Однако сепаратисты с раздражением восприняли эти посылы центральной власти страны и пообещали, что будут рассказывать о «геноциде» не только в Женеве, а вообще на всех международных площадках. Вопрос только, кто их туда позовет.

Вообще же конечно интересно на что тут сделан расчет, чего хотят добиться сепаратисты? Быть может, это такая неуклюжая попытка нанести удар по имиджу Грузии в глазах мирового сообщества?

Как заявил # директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси) Егор Куроптев, «оккупационный режим постоянно делает разные заявления, которые не имеют никаких исторических или юридических оснований. «Геноцидом» КГБ так называемой Южной Осетии, видимо, называет попытки властей Грузинской Демократической Республики усмирить восстания тогдашних сепаратистов, «мечтавших» всеми способами быть частью любимой ими Советской России. На самом деле, и тогда и сейчас, все эти восстания и оккупации инициируются Кремлем для удержания Грузии в своей орбите. Вспомним, что «геноцид» случился во времена, когда Грузия на короткий срок обрела независимость, а так называемые «осетины» решили быть частью Совка. То же самое было и в начале 90-х, и в 2008-м, когда с помощью сепаратистов, используя их как причину, российские войска входили в Грузию. Никакого геноцида не было, и быть не могло. Была попытка нормализовать ситуацию в стране — единой суверенной Грузии. Международное сообщество никак не интересуется потугами режима в Цхинвали что-то рассказать, так как весь мир знает, что это территория Грузии и что власть там — российские танки, а не осетины. Заявлением больше. Заявлением меньше».

В свою очередь ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе, комментируя # инициативу югоосетинского режима, заявил: «Дуракам закон не писан, вот и все. Как можно комментировать эту глупость? Я даже не верю, что это рука Москвы — самодеятельность на уровне местных ненормальных.

На самом деле в 1920-м случались большевистские восстания в те моменты, когда кто-то нападал на Грузию извне. Национальный фактор тут вообще ни причем, в рядах армии Первой Республики сражалось много осетин, как и представителей других национальностей».