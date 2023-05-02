Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что война в Украине, вероятно, вряд ли завершится в 2023 году. Об этом он сказал в интервью журналу Foreign Affairs.

«Я считаю, что для любой из сторон достижение своих политических целей — а война означает достижение политических целей военными средствами — будет очень сложным, очень тяжелым. И, честно говоря, я не думаю, что есть вероятность того, что это произойдет в этом году», — сказал Милли. (Газета.Ру)