Генерал Фомин на переговорах с Закиром Гасановым

30 января министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем министра обороны России генерал-полковником Александром Фоминым, прибывшим с визитом в нашу страну для участия в церемонии открытия Турецко-Российского совместного мониторингового центра, сообщает Минобороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана подчеркнул, что дружественные отношения между главами наших государств определяют динамичное развитие отношений между нашими странами во всех сферах, в частности военного и военно-технического сотрудничества.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что вторая Карабахская война, вошедшая в историю как Отечественная война, завершилась славной победой Азербайджанской армии, и наши земли были освобождены от оккупации в течение 44 дней.

Министр обороны выразил надежду, что совместный мониторинговый центр, развернутый на территории Агдамского района Азербайджана, осуществляя плодотворную деятельность, будет контролировать выполнение достигнутых договоренностей и внесет вклад в обеспечение долгосрочного мира в регионе.

Генерал-полковник А.Фомин поблагодарил азербайджанскую сторону за проделанную работу и созданные условия для начала деятельности Турецко-Российского совместного центра в полном объеме. Заместитель министра обороны России выразил уверенность в том, что центр, осуществляя деятельность по предназначению, справится с обязанностями и задачами, стоящими перед ним, обеспечит мир и стабильность в регионе.

Стороны также обсудили аспекты международной и региональной безопасности, текущее состояние сотрудничества в военной и военно-технической сферах и перспективы развития отношений, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.