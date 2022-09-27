«Азербайджанская армия полностью перешла на турецкий формат. Обучение, программы, оборудование, и штатная структура, управление уже в новом формате».

Как передает АПА, об этом сообщил начальник Высшей военной школы имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов.

Он отметил, что обмен опытом в военной сфере с Турцией продолжается и сегодня:

«Уже более года ведется обучение по новым программам. Мы считаем, что эта модель образования будет более мощной и эффективной. Будущие офицеры будут более образованными как в плане управления, так и в плане способности принимать решения. С другой стороны, самое главное — это сильное прививание чувства патриотизма, любви к земле, верности Верховному Главнокомандующему. Обмен опытом с Турцией в основном помог нам перейти на новую форму обучения. Наши преподаватели и военнослужащие прошли обучение в ведущих военных училищах Турции. В ближайшее время приедут студенты из Турции, они будут учиться у нас».